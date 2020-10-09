Муниципальный советник: Кишинев ушел под воду? Ни один город мира не справится с десятикратным превышением количества осадков

Александр Одинцов рассказал "Комсомолке", что надо делать, чтобы такой апокалипсис больше не повторялся. Сегодня Кишинев ушел под воду. Такого никто не ожидал.

Мы поговорили с муниципальным советником Александром Одинцовы, как избежать такого апокалипсиса в будущем.

- Есть определенная норма осадков. Ни один город мира не сможет справиться, допустим, с десятикратной нормой осадков, - говорит Александр. - И в Париже, и в Лондоне случаются наводнения. И вот такой сильный ливень опять затопил улицу Албишоара.

Огромные пробки, я полтора часа еду с Ботаники. Это проблема проектирования, а за один год сделать все невозможно.

На Албищоаре пытаются поставить дополнительные ливневки, где-то помогает где-то - нет. Почему не помогает? Бык частично почистили, но в районе Варницы русло не было прочищено. А это стоит огромных денег. Нужен целый комплекс мероприятий. Но мы стараемся...

Леонид РЯБКОВ