Минфин предлагает ограничить местные налоги. Своевременно ли это?

Местные налоги могут быть ограничены со следующего года. С этим предложением выступило Министерство финансов, отметив, что исключение ограничения создает неопределенность для бизнес-среды, а также создает избирательный подход компетентных органов из разных населенных пунктов к установлению местных сборов и их квот.

С другой стороны, Конгресс местных властей Молдовы утверждает, что ограничение налогов не является своевременным решением. Напротив, эта инициатива создаст конфликты, передает IPN.

В проекте документа о налоговой и таможенной политике на 2021 год, предложенного для публичных дебатов, отмечается, что, несмотря на децентрализацию, реализованную в контексте приоритетной стратегии, исключение ограничений на квоты местных налогов выявило несколько пробелов в местном публичном управлении при осуществлении соответствующих полномочий. Среди них министерство отмечает избирательный подход компетентных органов из разных населенных пунктов к установлению местных сборов и их квот.

Согласно проекту, максимальный размер местных сборов будет определяться исходя из анализа текущих квот, принятых местными властями.

КМВМ уточняет, что создается впечатление, что Министерство финансов выбирает самый простой путь и, похоже, что в этом случае у кого-то есть определенные интересы. Это уже четвертая попытка по внедрению ограничений, хотя до сих пор нет соответствующего исследования проблемы, обосновывающего эту инициативу.

„У нас 898 примэрий, все разные по числу населения, размеру бюджетов, экономическому развитию, отношениям местных органов власти и сообщества, и как вы думаете, что будут установлены правильные потолки для всех примэрий”, – отметил исполнительный директор КМВМ Виорел Фурдуй.

Виорел Фурдуй считает, что этим самым примары косвенно обвиняются в блокировании экономической деятельности, что неверно. „Возможно, есть некоторые случаи, но они единичны, и их нужно анализировать. Тем не менее, ограничение налогов не является необходимым решением. Напротив, эта инициатива создаст еще больше конфликтов”, - сказал директор КМВМ.