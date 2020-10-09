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Политика
Майя изменит не только лицо Молдовы, но и лицо Европы.
09.10.2020

Взгляните на пост  Б. Маркоча, лидера  PAS в Бельцах! Тут Ким Чен Ын и Туркменбаши отдыхают! И эти оды ей поют открыто в фб! Она гений мысли и чуть ли не последняя надежда человечества. 

Это секта, господа. Doamne ferește!

"Майя Санду больше самой Молдовы.

Майя изменит не только лицо Молдовы, но и лицо Европы.

Если вы когда-либо чувствовали внутреннюю борьбу, подавляемую несправедливостью или беспомощностью, СЕЙЧАС настало время для вашей демократической революции. Шанс в 100 лет.

Я говорю вам, что Молдова слишком мала для гения Майи Санду, как сказал отец одного короля своему сыну: «Македония слишком мала для ваших амбиций». (Эта страна слишком мала для ваших амбиций)

Майя Санду не перестанет вести Молдову к достоинству, она будет влиять на политику всей Европы. Молдова не будет вращаться вокруг России, Румынии или Европы, умоляя о терпимости или милосердии. Молдова будет на переднем крае диалога с Румынией, Европой или США. Я уже не говорю, что Россия никогда не поднимется до уровня Молдовы..."

Boris Marcoci,

@Telegram BT


 
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