Ренато Усатый пообещал в случае своего избрания президентом сажать на пожизненные сроки...

Ренато Усатый пообещал в случае своего избрания президентом сажать на пожизненные сроки уличённых в коррупции политиков.

Во-первых, размеры наказаний за те или иные преступления указаны в Уголовном кодексе, который РенатоГеоргичу стоит прочесть (сразу после "Колобка").

Во-вторых, Усатый сам за деньги покупает информацию, материалы уголовных дел и т.д. у сотрудников МВД, СИБ, прокуроров, судей и т.д. А с некоторых пор вообще начал заказывать заведение уголовных дел на политических противников. То есть, Усатый занимается коррупцией. По логике сказочного персонажа, первым в тюрьму должен сесть он сам. Причем на пожизненное.

Мы не против.

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