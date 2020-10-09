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Ренато Усатый пообещал в случае своего избрания президентом сажать на пожизненные сроки...
09.10.2020

Ренато Усатый пообещал в случае своего избрания президентом сажать на пожизненные сроки уличённых в коррупции политиков. 

Во-первых, размеры наказаний за те или иные преступления указаны в Уголовном кодексе, который РенатоГеоргичу стоит прочесть (сразу после "Колобка"). 

Во-вторых, Усатый сам за деньги покупает информацию, материалы уголовных дел и т.д. у сотрудников МВД, СИБ, прокуроров, судей и т.д. А с некоторых пор вообще начал заказывать заведение уголовных дел на политических противников.  То есть, Усатый занимается коррупцией. По логике сказочного персонажа, первым в тюрьму должен сесть он сам. Причем на пожизненное. 

Мы не против. 

@Telegram MiT


 
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