Иван Васильевич разразился огненным, гневным, но искренним постом в Фейсбуке о вчерашнем ливне. И удалил его почти сразу. Зря удалил, полагаем.

Иван Васильевич, никто не обвиняет вас лично во вчерашнем наводнении. Дорин Иванович со своей командой лангольеров уверенно доводили город до такого состояния почти 11 лет. Никто и не ждёт, чтобы эти Авгиевы конюшни расчистили за год.

Так что не надо вспыливать. И ходить по затопленным улицам тоже не стоит. Тем более ради фото в соцсеть. Продует, ноги промочите, простынете, заболеете. Городу нужен здоровый мэр, а не кашляющий или сопливый.

Вот у нас претензия сегодня была лишь к отсутствию полицейских на ключевых участках городского транспортного сообщения. Подписчики заметили патрульных лишь на Петриканах. А помимо этого пробки были на Чеканах, в Центре, на Скулянке, на Ботанике. А полисменов чтобы урегулировать трафик мы не обнаружили. И это печально.

Что касается забитых ливневок, канализации и отсутствия дренажа, так каждый дурак понимает, что это проблема лет на пять минимум. Если не больше. То есть Додон уже давно не будет президентом, а Чебан в качестве мэра ещё будет разгребать "наследие" Киртоакэ. Что поделать, с этими унионистами всегда так. Нагадят, а убрать за собой недосуг.

Поэтому Иван Васильевич не нервничайте. Попейте чаю, отоспитесь, а завтра с утра на работу. И так ещё три года минимум. Этому городу нужен новый герой, ага.

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