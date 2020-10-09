Алла Арабаджи. Семейная история бренда Arabadji

Интервью с Аллой Арабаджи, совладельцем бренда Arabadji. Рубрика «Лица Гагаузии» при поддержке Ganea Group

Алла, здравствуйте. Помогите внести ясность. Знаю, что в Кишиневе недавно стал продаваться бренд женской одежды Arabádji. Одновременно, когда мне порекомендовали вас для интервью, мне сказали, что вы связаны с целой сетью фабрик пошива одежды на юге Молдовы, которые работают уже достаточно давно. Получается, что раньше бренд Arabadji продавался только на экспорт, а теперь вы решили освоить и молдавский рынок?

Это долгая семейная история…

Тем интереснее будет ее услышать…

Получилось так. В начале 2000-х годов моя свекровь, ну тогда, конечно, еще будущая свекровь, работала в Комрате на большой швейной фабрике, которая принадлежала бельгийцам. Сначала бухгалтером, потом – генеральным менеджером. В какой-то период бельгийцы приняли решение перенести производство из Молдовы и выставили фабрику на продажу. Тогда моя свекровь и стала уже не только управляющим, но и владельцем фабрики, но бренд Arabadji был тогда еще в далеком проекте. Фабрика тогда, да и сейчас называется Ridiager-SV.

Но мне говорили о сети фабрик?

Да. Сейчас их пять. Причина простая. Сейчас не так просто найти рабочую силу, а работникам, особенно из сельской местности, совсем не так удобно ездить на работу в Комрат. Поэтому, шаг за шагом, мы открыли производство и в других городах на юге. В настоящее время у нас работает больше 180 человек, а самое крупное производство так и осталось в Комрате.

Раз история семейная, то сколько лет вы в этой истории?

Мы с моим будущим мужем познакомились еще в школе, мне было 14, ему 15 лет. Но, конечно, поженились мы не сразу, да и на фабрику я попала сама, после института. Я очень хотела поступить в Политех, на дизайнера, я всю жизнь на уроках математики рисовала на полях платья и это действительно была моя мечта, заниматься одеждой. Но мама убедила меня закончить экономическую академию, с простым мотивом: кому сейчас нужны дизайнеры, а экономист всегда работу найдет.

И в итоге…

И в итоге я заканчивала академию с красным дипломом, и нужно было где-то утроиться на практику и писать диплом, темой которого была «Мотивация персонала на производственном предприятии». Я и устроилась на «Ridiager» в Комрате.

Судя по всему, временное решение оказалось судьбоносным?

Честно говоря, меня затянуло с головой. Все было для меня новое, было интересно досконально разобраться в производстве. Я уже и магистратуру закончила, продолжая работать на Ridiager. Огромную поддержку мне оказывала свекровь и на тот момент будущий муж. Из экономики в производство – шаг не из самых легких. В общем, если потренироваться в арифметике, то на фабрике я семь лет, вышла замуж за Андрея Арабаджи пять лет назад, а бренду Arabadji – три года.

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