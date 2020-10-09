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Общество
В Кучурганском лимане нашли... подводную лодку
09.10.2020

Контрабандисты становятся все изобретательнее. Украинские пограничники обнаружили в Кучурганском лимане конструкцию, которую можно квалифицировать как подводную лодку. Кучурганский лиман, напомним, отделяет Украину от непризнанного Приднестровья.

Закрытое герметично устройство оснащено пневматическими цилиндрами, которые позволяли ему погружаться по воду, и осуществлять, таким образом, контрабанду - сигарет, алкоголя, или даже оружия.

Устройство, как сообщает телеканал Publika, находилось в тестовом режиме, и теперь свой первый "боевой выход" совершит, скорее всего, нескоро - вероятно, вообще никогда. Найдут ли владельцев сего "технического чуда" - другой вопрос.

Напомним, что не так давно в Криулянском районе нашли ангар, в котором собирались вертолеты. 


 
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