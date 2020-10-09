Евгений Собор: На языке «государство», а в мыслях - пирог с казенной начинкой

После 1 ноября Молдова войдет в судьбоносный момент своей истории. Какова будет судьба молдавского государства? Куда пойдет Молдова? Ответы на эти вопросы станут определяющими для страны. Однако старт президентской кампании дает немало пищи для размышлений. Главное - мы уже увидели, кто есть кто.

Смотрю я на зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты и не перестаю задавать себе вопрос: зачем им быть главой государства, которое они не признают? Как они будут давать клятву, положа руку на Конституцию РМ, если 5 из 8 кандидатов имеют гражданство другого государства? В общем, вопросы, требующие ответа.

На мысль о написании этой статьи натолкнул такой случай. Общеизвестно, когда на улице встречаются два друга, то первый вопрос: как жизнь? Ответы разные, но мой давний знакомый, коллега по университету, отвечал вполне оригинально: Как жизнь? Ты что слепой, не знаешь и не видишь? Страна тонет во лжи и предательстве наших политиков. Ты смотрел на Евроньюс интервью Майи Санду? А об ее предательском манифесте слышал?

После ответа друга я убедился, что мы, избиратели наплодили не лучших политиков. Хуже того, даже возможных могильщиков нашего государства. Вспомнил фразу таможенника из фильма "Белое солнце пустыни": "Мне за державу обидно!".

Все-таки я нашел для себя ответ на вопрос, зачем им президентское кресло? У Салтыкова-Щедрина, который писал: «Есть легионы сорванцов, у которых на языке "государство", а в мыслях пирог с казенной начинкой». Так что получается? Для некоторых президентская гонка – это борьба за пирог? Так оно и есть и борьба за победу становится беспощадной. Уже сняты маски, понятны обещания кандидатов. Как обычно они начали вешать лапшу на уши избирателям.

И здесь первенство по оригинальности держит наша "богиня демократии и солидарности", лидер партии PAS – политического придатка фонда Сороса. Здорово она умеет перевоплощаться. Боже мой, как она оплакивала судьбу Молдовы. А как она заботится о "чистоте политического класса" - и ни слова о "чистоте" ее деятельности в качестве премьера, о том, что она была во власти во времена Плахотнюка и Филата.

А сегодня она уже вкусила большую власть. Обозревая ее риторику по вопросам обустройства нашей страны, ловишь себя на мысли о том, что мы - жертвы заговора, подковерной политики. В своем предвыборном манифесте "Время добрых людей" Санду обозначила судьбу Молдовы так: через пять лет в составе Евросоюза и НАТО и, наконец, объединение с Румынией.

Как это все цинично, отвратительно, неприятно смотреть на эту либеральную "патриотку". Какую наглость надо иметь, чтобы обещать лучшую жизнь при ее президентстве, когда основная задача для нее - разрушить государственность Молдовы? Ни ума, ни фантазии, а лишь желание получить "пирог с начинкой".

Как вы думаете, сколько избирателей "хавают" эту либеральную баланду? Майя Григорьевна и ее соросята - "молодцы", хорошо отрабатывают деньги Сороса, который в постсоветских республиках организует оранжевые революции типа 7 апреля 2009 года. О такой мечтает и Санду, заранее заявляя о фальсификации выборов в случае своего провала.

Так что ее манифест – это крик души проигравшего.

Евгений СОБОР