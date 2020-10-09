А не за eBay ли с этими посылками, то не доходят, то месяцами ждем: Откуда и куда можно отправить бандероль в Молдове

«Пошта Молдовей» утверждает, что 75 стран мира доступны для основных почтовых услуг в республике

Не все гладко в функционировании почты. Причем не только молдавской. Но и китайской, европейских стран, и США. Это становится понятно, когда покупаешь что-нибудь на ebay, aliexpress, других мега-рынков и магазинов в Интернете. А ведь покупали и покупаем много, так как цены на товары во Всемирной сети в несколько раз ниже, чем в республике. Даже на такие тривиальные вещи как витамины, одежду, постельное белье, рабочий инструмент, бытовую технику и многое-многое другое.

Но… в связи с пандемией начали «закрываться» страны. Посылки на молдавской почте не принимали почти ни в одну страну. Я не смогла отправить бандероли в США и Израиль. Мне не пришла посылка из Британии. А из 10 покупок в Китае и Гонг Конге я получила только три, и то по прошествии трех месяцев.

Постепенно почта стала возвращаться к упорядоченной работе. Но и сегодня, покупая в Интернете, не знаешь, дойдет ли посылка или нет. Сложно и торговать, что делают многие в Молдове, – кто на том же ebay, а кто на etsy (сайт хэндмейда). Отправленный из Молдовы товар может не дойти. А это потеря и самого товара, и денег, потраченных на его отправку.

- Posta Moldovei возобновила связи уже с 75 странами мира, - пояснила «Комсомолке» Корина Мырзак, менеджер по связям с общественностью Posta Moldovei. – В эти страны можно и отправлять посылки и корреспонденции, и получать.

Хочется верить, что посылка дойдет или будет получена. И не через три месяца, а – как обещано. Впрочем, от молдавской почты это не всегда зависит.

Список стран, в которые можно отправлять и из которых можно получать посылки и корреспонденции в Молдове:

Афганистан, Албания, Аргентина, Армения, Азербайджан, Австралия (кроме экспресс-доставки), Австрия, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Канада, Чехия, Китай, Кипр, Южная Корея, Хорватия, Коста Рика, Дания, Египет, Швейцария, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гонг Конг, Индия, Иордания, Ирландия, Италия, Израиль, Япония, Казахстан, Кыргызстан, Кения, Латвия, Литва, Люксембург, Северная Македония, Мальдивы, Великобритания, Мексика, Черногория, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, США, Швеция, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Турция, Украина, Венгрия, Уругвай, Вьетнам, Голландия, Узбекистан.

Наталья СИНЯВСКАЯ