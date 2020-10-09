Зомби в Молдове: Нам плевать, сколько сегодня заразилось коронавирусом, сколько на ИВЛ и сколько умерло - людям уже все равно

Народ умирает - это слабые и больные. Мне кажется, надо прекратить публиковать ежедневную ковидную статистику. Зачем она? Нам же все равно. Меня абсолютно не беспокоят данные, сколько человек заболело за сутки, и вам все равно сколько тысяч заразилось и скончалось. Никому нет дела, пока ковид лично каждого из нас не заставит прокашляться до "зеленых корон" перед глазами.

Тяжело болеют люди? Так никто не застрахован. Маску надо было носить и руки мыть.

Народ умирает? Так скончались слабые и больные. Они обуза для общества.

Врачи заражаются и погибают? Так они учились, чтобы спасать жизни. Они нам должны.

Символ реального отношения молдаван к эпидемии covid-19 иллюстрируют охранники в магазинах. Вы видели, как они меряют температуру входящим? Вот он молдавский реализм: вытянул руку с температурным пистолетом и пропустил покупателя в помещение. Мы – зомби, судя по температуре, которую измеряют на входе. Мы неживые все уже. По данным охранника супермаркета, средняя температура человека - 34,5. Чистый зомбиапокалипсис.

Наверное, поэтому нам наплевать на свое здоровье и здоровье родных. Самые неискренние слова в мире – «желаю здоровья!». Потому что про свое самочувствие мы вспоминаем только, когда температура поднимается или пронизывает боль. А пока тело работает, мы даже не замечаем, что носим маску под носом или на подбородке.

Да и деньги важнее здоровья, которое на день рождения всегда «самое главное, чтобы было, а все остальное можно купить». Экономика в упадке, цены растут, со дня на день любой из нас может остаться без работы – вот проблема, а не маскарад с ковидом. Он не самая жуткая болезнь, не чума и не черная оспа.

Если бы ковидная статистика была кому-то важна, то отношение к личному и общественному здоровью было бы другое. Все меры – маски, дезинфекторы, социальная дистанция, своевременное обращение к врачу – это рекомендованные меры.

Никто не может вас заставить следить за своим телом, только общественность может дать леща особенно ярым антиковидникам.

Нас просят позаботиться о себе, а нам все равно.

Арина НЕМЦАНУ