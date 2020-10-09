Валютные резервы Нацбанка РМ превысили на конец сентября $3,453 млрд, что является рекордным показателем в его истории

В сентябре резервы увеличились на $62,37 млн. Этому способствовали чистые поступления, относящиеся к обязательным резервам банков в валюте - $51,49 млн; интервенции НБМ на рынке в виде покупки валюты - $29,6 млн; получение министерством финансов средств от Европейского инвестиционного банка для поддержки бюджета - $16,07 млн; получение минфином кредитов и грантов для инвестиционных проектов - $4,01 млн; доходы от управления валютными резервами - $1,3 млн.

Обслуживанию внешнего госдолга Молдовы - $19,99 млн и выплаты Министерства финансов - $4,37 млн отрицательно сказались на объемах резервов.

Скорее всего, в следующем месяце будет новый рекорд.

@moldavskii_piston