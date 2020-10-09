Пассажирка троллейбуса Кишинева, водитель которого выгнал всех в ливень из салона

Водитель сказал, что ему надо в парк и у него закончен рабочий день. В редакцию позвонила наша читательница Елена и рассказала о вчерашнем происшествии, произошедшем в ливень.

- Вчера в ливень троллейбус 22 маршрута доехал до Мединститута и водитель заявил, что дальше он не поедет, - рассказывает Елена. - Сказал, что остановка у Пединститута затоплена. Потребовал всем людей выйти из троллейбуса на улицу в эту погоду, в этот Армагеддон. Люди начали ругаться: давайте, мы переждем ливень в троллейбусе! Нам негде будет спрятаться от такого страшного ливня! А он ответил, что его ничего не волнует, он едет в парк, если хотите, едем обратно на Ботанику... Это был просто ужас! Полный салон был, половину людей вышла у Мединститута, другая - у тракторного завода. Хорошо, что маршрутка проехала и мы сели в нее.

Раньше в непогоду если затапливало улицу Крянгэ, люди сидели в троллейбусе, а сейчас в пандемию новые указания дают - всех людей на улицу и троллейбус в парк. У нас сегодня-завтра уже будут новые сводки в связи со вчерашним происшествием. Объявят пять тысяч заболевших или десять .

КОММЕНТАРИЙ РУКОВОДСТВА ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ПАРКА

- Было заблокировано движение, - объясняет глава отдела эксплуатации троллейбусного парка №1 Юрий Гайдей. - Он должен был доехать до конечной, а потом - в парк. У него как раз было окончание работы, последний рейс. Другого выхода у него не было.

- Почему нельзя было остановиться и переждать ливень? Не выгонять пассажиров под дождь?

- Вы знаете номер троллейбуса? Нет? Да, водитель поступил некрасиво. Я вызову водителей и разберусь в этом вопросе.

Леонид РЯБКОВ