Филат: народ Молдовы не похож на Ренато Усатого

Лидер должен вести к чему-то, а не опускаться вниз. Так отозвался о риторике Ренато Усатого лидер Либерально-демократической партии Влад Филат в ходе передачи «Эксклюзивное интервью» с Ниной Димогло на телеканале Ren Moldova.

– Я не думаю, что у народа такой язык, как у Усатого. В целом, народ достаточно образованный, умный, все понимает. Я предпочитаю видеть в качестве лидеров людей, которые разговаривают на нормальном уровне, которые умеют вести за собой в развитие, а не тянуть вниз в недоразвитость, - объяснил Филат.

Подготовил Михаил Генчу