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Экономика
Буду настаивать на суммарной индексации в 10% для всех пенсионеров, - Додон
09.10.2020

В этом году пенсии были проиндексированы дважды. Как отметил президент Молдовы Игорь Додон, это произошло впервые за 29 лет независимости. Таким образом, пенсии были проиндексированы первый раз 1 апреля, затем еще раз 1 октября, суммарно на 6%. В следующем году глава государства будет настаивать на суммарной индексации в 10% для всех пенсионеров.

Кроме того, дважды была выделена и единовременная финансовая помощь.

– Те, чья пенсия ниже 3000 леев, 1 января получили по 700 леев, а 1 октября – по 900 леев. Суммарно – 1600 леев. То есть, тем, у кого маленькая пенсия, мы дополнительно выплачиваем помощь. Такой подход будет и в следующем году, – заверил Игорь Додон в прямом эфире своего видеоблога.

По данным на 7 октября, тем, кто получает социальные выплаты на карту, полагающиеся суммы выплачены полностью. Единовременную выплату в 900 леев по данным получили более 300 тысяч пенсионеров и получателей социальных пособий.

Подготовил Михаил Генчу


 
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