Плахотнюк, Болгарский бизнесмен и Додон в одно время были в Греции. К чему бы это?

Самолёт Влада Плахотнюка Cessna 525A CitationJet CJ2, администрируемый компанией Jung Sky, аренда которого была оплачена эмиратской олигаршьей компанией Vanguard, приземлился 30 августа в Салониках, когда в Греции, по совпадению (ли?), находился Игорь Додон, по официальной версии паломничавший на Афон.

Нашли и другие совпадения, в том числе люксовые яхты болгарского бизнесмена, контролирующего "Лотерею Молдовы" и имеющего тесные связи, как с Додоном, так и Плахотнюком, бросившие якоря возле излюбленных греческих мест президента и т.д.

Ну, и по совпадению, 28 августа, когда самолёт Плахотнюка пролетал над Европой, в базе данных США появилась отметка, что самодержавный олигарх покинул американскую территорию, закрыв себе возможность вернуться.

Конечно, скажут, что это всё не так. Потом скажут, что это была спецоперация Игоря Додона по поимке злоурядного политика-бизнесмена. А следом окажется, что это всё подготовка к возвращению Влада Георгиевича уважаемого домой.

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