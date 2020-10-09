Цырдя: идя на выборы, помните о «родителе № 1, родителе № 2» и других евроценностях

Депутат парламента Богдан Цырдя решил поговорить о непреходящем в связи с выборами президента.

– Перед тем, как отдать свой голос за того или иного кандидата в президенты, задайте себе один вопрос, как сей граждан относится к семье, вере, традициям, браку. Он считает, что есть мама и папа или родитель 1 и родитель 2, как в Италии, Франции, Скандинавии? Для него семья - брак мужчины и женщины, или мужчины с черт знает кем, как во всем Евросоюзе?

Что он думает о смене пола, в том числе для детей? Ведь в США это идет полным ходом! Что он думает о сексуальном воспитании в школе? Мы про соросовские методички, как мужчине правильно любить мужчину, а женщине -женщину! Дорин Киртоакэ избегает разговоров на тему религии, традиционных ценностей. Как и Октавиан Цыку и Ренато Усатый. Однако при мэре Киртоакэ гей-парады были доброй традицией, и проходили они по самому центру столицы, - отметил Цырдя в соцсетях.

Он добавил, что «Усатого вовсю пиарят «Спрос и Предложение» и Newsmaker, которые чуть ли не каждый божий день посвящают десятки статей правам ЛГБТ».

– Дошло до абсурда: его фото появляются прямо под статьями про геев и лесбиянок! Андрей Нэстасе с 2019 года изображает из себя верного христианина: водрузил крест на здании МВД. Но я не видел ни одного его публичного выступления в защиту традиционной семьи и церкви. Или я что-то упустил? Также непонятно: он выступает за или против принятия Стамбульской конвенции, которая продвигает ЛГБТ?

С Майей Санду всё предельно ясно. В 2013 году эта женщина ввела в молдавские школы энциклопедию для четвёртых классов о сексуальной жизни, что вызвало волну возмущения среди родителей и верующих. В 2014 году она запретила молитву, приуроченную к началу учебного года, - напомнил Цырдя.

По его словам, СМИ, поддерживающие Санду, «типа Ziarul de Gardă и Rise.md, начали травлю митрополита Владимира»

– В ноябре 2016 года епископ Бельцкий и Фалештский Маркел заявил, что Санду – первый кандидат в истории Республики Молдова, которого поддерживает сообщество ЛГБТ. Речь шла о поддержке её НПО GenderDoc, защищающей права сексуальных меньшинств. Кстати, лидеры этой организации имеют свои программы на телеканале TV 8, который входит в медиа-картель Майи Григорьевны.

Также её депутаты Попшой и Герман с пеной у рта требуют немедленно принять Стамбульскую конвенцию, иначе, мол, всю страну поднимем на штыки. Она сама и вся её команда – представители Фонда Сороса. А сам Сорос известен своими связями с масонскими ложами, - сказал Цырдя.

Он добавил, что «только у И. Додона в программе чётко указаны приоритеты: защита традиционной семьи, православной веры и традиционных ценностей».

– Игорь Николаевич ежегодно проводил фестивали семьи в центре столицы, участвовал в маршах за семью, организовал Международный конгресс семьи в Кишинёве, поддерживал морально и материально многие церкви и монастыри. В связи с этим задаю обычные вопросы: кто-нибудь помнит, чтобы хоть один из нынешних претендентов во власть, кроме Игоря Додона, поздравил граждан с церковными праздниками? А кто из них помог хотя бы одной церкви, не вспомните? Вот и я не припоминаю, - заключил депутат.

Подготовил Михаил Генчу