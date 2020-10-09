Додон призвал контркандидатов к спокойствию: «Жизнь не заканчивается 1 или 15 ноября, жизнь только начинается»

Игорь Додон призвал политических оппонентов к обсуждению проблем Молдовы, а не разбрасыванию грязи и попыткам дестабилизировать ситуацию в стране.

Глава государства напомнил своим оппонентам, что с выборами жизнь не заканчивается, а только начинается, им все равно придется сесть для дискуссий, хотят они этого или нет. И это будет очень сложно сделать после всех этих забрасываний грязью, которые они себе сейчас позволяют.

- Посмотрите, сколько негатива и ненависти у них. Вы видели, чтобы я позволил себе что-то подобное? Не нападаю и никого не называю. В них как будто кто-то вселился. Уважаемые политические оппоненты, жизнь не заканчивается 1 или 15 ноября. Жизнь только начинается. После 1-15 ноября нужно идти дальше. Вам потребуется сесть с нами для дискуссий, хотите вы или нет. И как вы это будете делать, бросая в нас сейчас грязью, - заявил Игорь Додон в прямом эфире своего видеоблога.

Глава государства призвал своих соперников быть мудрее и рассказывать людям о том, что могут для них сделать, а не о всяких слухах и глупостях.

- Давайте будем мудрее. Скажите людям, что хотите сделать, как можете решить проблемы. Я могу по любому вопросу сказать, каким вижу решение. Может, ваше решение будет лучше. Предлагайте. Пусть люди видят. Давайте об этом говорить, а не обо всех слухах и глупостях, которые вы вбрасываете каждый день в публичное пространство, - продолжил Игорь Додон.

Додон также призвал контркандидатов к спокойствию и концентрации на идеях, которые могут улучшить ситуацию в стране и жизнь людей.

- Кто-то хочет дестабилизации, уже кричит, что хочет майдана. Зачем? Понимаю, что у вас ничего нет в этой стране – у кого-то из вас даже семьи и детей. У вас есть родители, пусть они будут здоровы. Вам все равно, потому что, в случае чего, возьмете сумку и исчезнете из страны, а я хочу, чтобы в стране было спокойно, - подчеркнул Игорь Додон.

Подготовил Михаил Генчу