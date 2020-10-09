Google предупредит пользователей при взломе учётной записи

Компания Google представила новую функцию, которая должна надёжнее защитить конфиденциальную информацию пользователей. Отныне они получат возможность быстро отреагировать на потенциальную угрозу взлома учётной записи благодаря новому инструменту, доступному в одном из сервисов компании.

Если раньше пользователи получали соответствующие письма при подозрении на несанкционированную авторизацию, то теперь непосредственно в приложении Google будет всплывать уведомление о взломе. Тут же владелец учётной записи сможет заблокировать доступ либо добавить IP-адрес злоумышленника в чёрный список, предотвратив дальнейший взлом.

Таким образом Google сделала оповещение более оперативным, отказавшись от почтовой рассылки в пользу Push-уведомлений. По заявлению представителей компании, уведомления защищены от спуфинга и не могут быть подделаны или перехвачены. Новая функциональность станет доступна некоторым владельцам Android-устройств в ближайшие недели. Начиная со следующего года предупреждение о взломе станет общедоступным.