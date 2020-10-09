В Молдове выявлено 918 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 9 октября, за последние 24 часа подтвердились 918 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 110 в Приднестровье. Было обработано 3493 теста: 3174 первичных и 319 повторных. Общее число инфицированных достигло 60 833 человек, активных – 15 905 случая.

Девять случаев коронавируса были импортированы – по три из Турции и Италии и по одному из Украины, Венгрии и Германии. Остальные случаи – результат местной передачи. Как и прежде лидирует Кишинев – 426 новых заболевших.

Из числа инфицированных за последние сутки 54 – медработники: 20 врачей, 24 медсестры и 10 работников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 781 пациент (в том числе 42 – на искусственной вентиляции легких). Состояние 1827 человек медики оценивают как средней тяжести.

Полностью выздоровели и были выписаны из больниц 481 ранее инфицированный пациент. Всего на данный момент выздоровели 43 489 человек. Жертвами COVID-19 стали 1442 пациента.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу