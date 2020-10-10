Канду окончательно «отшили» от президентских выборов

Его протест даже не будут рассматривать. Андриана Канду "прокатили" - но не на шикарном Mercedes-е Цуцу, а в избирательной комиссии, которая решила, что запрос Канду на пересмотр вердикта неактуален и посему отказала ему. Это означает, что отказ для Канду даже не будет обсуждаться, в свете предстоящих выборов, а сам он "пролетает мимо".

Напомним, что заявка Канду была отклонена из-за сомнительных подписей, каждый кандидат в президенты должен собрать 15 тысяч подписей в свою поддержку. В случае с Канду было много очень сомнительных подписей, вызвавших вопросы, сообщает телеканал ProTV.

Автор: Дан Дудка