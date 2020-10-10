Ирина Римеш спела вместе с американским артистом Крисом Кабом

Необычный эксперимент для поклонников. Ирина Римеш порадовала своих поклонников необычным экспериментом - она спела вместе с американским артистом Крисом Кабом.

Спетая совместно пьеса отличается от того, что исполняла Римеш доселе, однако это и хорошо - согласитесь, интересно, когда тот или иной артист пробует себя в ином стиле.

Помимо Римеш и Каба, в создании пьесы принял участие и Андрей Урсу, а называется она Your Love. Ниже можно прослушать новое творение Римеш.