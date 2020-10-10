Привыкли в Молдове чихать на всех: Пять примет, которые помогут отличить грипп от коронавируса

Врач-эпидемиолог Ксения Шорикова объяснила, можно ли самостоятельно отличить сезонный грипп от коронавирусной инфекции. Оба заболевания имеют схожие приметы на начальном этапе и являются респираторными, то есть передаются от человека к человеку при кашле, чихании. Так что самым действенным способом профилактики будет ношение защитной маски и регулярное мытье рук.

Первой отличительной чертой будет инкубационный период. У гриппа он длится 2-4 дня, у коронавирусной инфекции - до 14 дней.

Второе: при коронавирусе человек никогда не чихает, а при простуде очень часто.

Третье: если в организме поселился SARS-CoV-2, то насморк появляется в редких случаях, а при простуде сопли текут рекой.

Четвертое: при ковиде почти всегда появляются боли в суставах, а при простуде- в единичных случаях.

Пятое: пациенты с коронавирусом редко жалуются на головную боль, а при гриппе – это постоянный симптом.

- Главная коварность коронавируса в том, что он может протекать бессимптомно. С гриппом такой номер не проходит, у заболевания всегда четкая клиническая картина: боль, ломота в теле, чихание, кашель и так далее, - комментирует РИАМО врач.

Людям, которые заподозрили у себя «корону» медик советует не в коем случае не ходить в поликлинику, чтобы не разнести болезнь, а вызывать бригаду скорой помощи.

Дома необходимо избегать личных контактов с родными и использовать маску, по возможности самоизолироваться от окружающих.