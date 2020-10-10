О том как театры играют на сцене пандемии...

С 1 октября театры могут ставить спектакли в зале с публикой. Некоторые театры уже встретили своих зрителей с первого дня, другие сделают это позже. В то время как одни администраторы театров успешно выполняют введённые противоэпидемические меры, другие считают их преувеличенными и необоснованными, - передает IPN.

Директор Национального театра имени Михая Эминеску Петру Хадыркэ сообщает, что театр возобновил свою деятельность 1 октября, и благодаря интересу зрителей были заняты все предусмотренные в условиях пандемии места. Были обеспечены все противоэпидемические меры, введённые Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья (НЧКОЗ): соблюдение социальной дистанции, дезинфекция, термометрия и др. Большинство билетов, 80%, выставлены на продажу в режиме онлайн, а их покупка свидетельствует об особом интересе публики.

По словам Петру Хадыркэ, в театральном здании девять выходов и достаточно входов. Есть условия для обеспечения вентиляции. Петру Хадыркэ утверждает, что до пандемии все билеты на все спектакли с марта по апрель были расписаны и проданы, а когда зрителям предложили прийти, чтобы вернуть свои деньги за билеты, 80% не пришло, а подождали и пришли сейчас на спектакли. Директор театра считает, что сейчас в большей степени ощущается психологическое давление на публику, но актёры соскучились по зрителям, как и публика по театру.

Театр материально пострадал с начала пандемии, потому что государство субсидирует это учреждение культуры только на 80%, на заработную плату, а остальные расходы должны быть покрыты самим театром. Многие ранее оплачиваемые турниры с марта были отменены, но Петру Хадыркэ надеется, что упущенные из-за отмены проекты и премьеры будут навёрстаны.

Заместитель директора Республиканского театра кукол „Ликурич” Василе Бырнэ заявил, что 3 и 4 октября в театре прошли первые спектакли с присутствием публики в зале. Дебют состоялся спектаклем на русском языке „Любопытный слон”, а на следующий день этот же спектакль был сыгран на румынском языке. Вообще-то в будущем спектакли запланированы к показу по выходным дням.

По словам замдиректора, весь процесс проходит с соблюдением всех противоэпидемических норм: на входе постелен дезинфицирующий коврик, соблюдено расстояние не менее одного метра, обеспечена термометрия при входе в зал и дезинфекция рук. Есть сотрудники, которые следят за поведением зрителя в зале. Взрослые обязательно должны быть в масках, дети тоже приходят в масках, если у кого-то их нет, то администрация театра предоставляет их им.

По словам Василе Бырнэ, до сих пор спектакли шли на открытом воздухе с соблюдением этих же правил. „Конечно, во времена без ограничений было легче, а теперь более напряженно”. Он также сообщил, что из 280 мест в зале сейчас занято не более 120. Родители с детьми могут сидеть и рядом и в отдалении друг от друга. Люди в восторге от возможности вновь прийти в театр, желающих много. Сегодня, в субботу, в театре состоится спектакль на русском языке „Весна пришла!”, а в воскресенье - спектакль на румынском языке „Волшебные игры”.

Директор Национального театра имени Эжена Ионеско Петру Вуткэрэу отметил, что актёры ждут зрителей 17 и 18 октября в зале театра на постановку комедии „Arta Conviețuirii” („Искусство сосуществования”). Билеты поступили в продажу, зал подготовлен с учетом ограничений, при наличии 550 мест зал будет заполнен наполовину, у каждого зрителя по обеим сторонам будут свободные места. Подготовлено всё защитное снаряжение, дезинфицирующее средство, будет транслирован аудиоролик с информацией о необходимости соблюдения зрителями противоэпидемических мер. Перед зданием театра и у входа в него есть разметка, обозначающая соблюдение необходимого расстояния между людьми. До начала спектаклей зал и фойе дезинфицированы. Буфет будет работать и продавать только напитки в закрытом виде, в день спектакля будет выполнена дезинфекция туалетов, актёрских гримёрных и др.

По словам Петру Вуткэрэу, театральный процесс сейчас несколько усложнился, потому что если раньше можно было составлять репертуар по крайней мере на месяц вперёд, то сейчас на каждый спектакль надо подавать заявку в профильное министерство для получения разрешения, а сделать это необходимо за две недели до события. Это разрешение театр должен представить в полицейский участок, сотрудники которого приедут для проверки фактического соблюдения правил. Также есть ограничение, предписывающее, чтобы спектакль шёл не более двух часов, причём без антрактов, а ведь, как отметил Петру Вуткэрэу, большинство спектаклей репертуара имеют антракты и длятся больше двух часов. Он считает многие из этих ограничений преувеличенными и не обоснованными по сравнению с поведением людей в других местах, например, в общественном транспорте или в кафе.

Билеты, как сообщил администратор театра, покупают, но только публика более сдержанна, поскольку не удалось довести до её сведения нужную информацию, сделать рекламу, а многие люди не знают, что театры возобновляют свою работу.

Деятельность театральных учреждений была приостановлена в марте в попытке предотвратить распространение COVD-19, а с середины июня им разрешили ставить спектакли на открытом воздухе.