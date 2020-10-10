Молдавский экс-депутат - о фейках "за" Плахотнюка: Не мог он прилететь регулярным прямым рейсом из Майями в Берлин

Григорий Петренко назвал издание, публикующее такую информацию, "сливным бачком Плахиша".

Экс-депутат Григорий Петренко назвал бредом публикацию издания "Зиарул Национал", напомнив, что ранее работавшая в нем журналистка Марианна Раца писала статьи о лживые статью о группе Антифа.

- Меня сложно подозревать в каких-либо симпатиях к Додону, но давайте себя уважать и не вестись на низкопробные расследования, которые после разоблачения их т.н. доказательств, подрывают доверие к журналистским расследованиям как таковым.

Петренко по пунктам разоблачил приведенные изданием данные о якобы встрече Додона и Плахотнюка в Греции.

1. Плахотнюк не мог прилететь регулярным прямым рейсом 28 августа из Майями в Берлин, так как такого прямого регулярного рейса между этими городами просто не существует. От слова совсем. Это легко проверяется.

2. Инвойсы, опубликованные в расследовании, выписаны в адрес одной и той же компании одним и тем же днём (в чем логика тогда выписывать два инвойса на одни и те же услуги?). Сами инвойсы выглядят подозрительно. От надписи PAID до номеров инвойсов. В инвойсе на оказание чартерных услуг должна указываться конкретная услуга, конкретный перелёт, а не “multiple destinations”. Это просто смешно. Если это типовые инвойсы одной и той же фирмы, то и базовые данные, содержащиеся в инвойсах, должны быть одинаковыми. Но это не так. Ну и совсем мелочь: на одном инвойсе фигурируют две разные даты. Просто иногда фотошопом нужно не просто уметь пользоваться, но ещё и думать как.

3. Представить себе, что кто-нибудь из немецких чиновников поедет встречаться с Плахотнюком в какую-то гостиницу возле аэропорта, это значит просто ничего не понимать в том, как работает немецкая власть и бюрократия. Ну а то, что ведомство по иммиграции, указанное в статье имеет в Германии совершенно другое название - это, видимо, просто забыли проверить.

4. Самолёт, указанный в «расследовании», на котором якобы прилетел Плахотнюк в Салоники, а потом и в Бухарест, на самом деле на следующий день прилетел в Бухарест. Это можно проверить по флайтрадару. Но прилетел он не из Салоник, а из Ницы, до этого побывав в Лондоне. И всё это в течение 14 часов. Если предположить, что весь этот путь проделал Плахотнюк, то в Салониках он пробыл меньше часа (всё проверяется через флайтрадар). За это время, наверно, можно только успеть выйти из аэропорта.

Таких нестыковок и глупостей ещё предостаточно, - добавил Петренко, который посоветовал журналистам этого издания отправиться на курсы по выявлению фейков.

Павел МУНТЯН