Мы ее слепили из того, что слили: Кандидат в президенты Молдовы Майя Санду попросила у добрых граждан денег

Правда заключается в том, что началась «обналичка» финансовых поступлений из-за рубежа. Ведь все всё прекрасно понимают. Люди у нас не глупые, а где-то даже очень умные. Но есть правила игры. Политической. Которые никто не отменял.

Вот лидер PAS Майя Санду. Вся такая из себя противоречивая, воздушная, беззащитная, росточком маленькая... Но принципиальная. И честная. Но это образ. Его слепили из того, что было и что надо было лепить, чтобы понравиться молдавскому избирателю.

Так вот, Майя Санду обратилась к гражданам помочь ей деньгами на избирательную кампанию. У нас часто собирают деньги. На дорогую операцию ребенку, сейчас собирают женщине, которая более 30 лет работает врачом, собирают на лечение в Израиле. Но что-то я не верю в бескорыстие сограждан по отношению к нашим же политикам! Граждане относятся к политикам, так же, как и те к ним, после выборов. И платят политикам той же монетой, то есть, недоверием.

Поэтому про пожертвования граждан - это, скорее всего, красивые сказочки для самых безнадежных, а также для тех, кто просто хочет в них верить. А правда заключается в том, что началась «обналичка» финансовых поступлений из-за рубежа. Пусть «креативная» группа Майи Григорьевны думает, что никто не знает о схеме легализации этих денег через «добровольные пожертвования добрых людей". На самом-то деле, еще раз повторимся - все всё знают.

Но образ "идеального политика для Молдовы" Майи Санду надо подкармливать и всячески его охранять. Поэтому, думается "пожертвований от простых граждан" будет много.

Леонид РЯБКОВ