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Политика
Никакого полноценного "майдана" в Молдове в ноябре не будет
10.10.2020

Полагаем, никакого полноценного "майдана" в Молдове в ноябре не будет. Побузят с флагами на площади и разойдутся. Разговоры про свержение Додона в первый же год второго срока - для наивных простаков.  

Коллективному Западу одинаково, кто победит на выборах бесполномочного президента : про-западная Санду или про-западный Додон. По всем ключевым для ЕС и США вопросам на территории Республики Молдова и в регионе Игорь Додон лоялен этим двум игрокам не меньше, а может и больше, чем Майя Санду. И уж точно многократно послушнее Влада Плахотнюка. И совершенно верно, влияние президента Додона на внешнюю политику (и даже на внутреннюю политику) Республики Молдова многократно меньше, чем у упоминавшегося уже Влада Георгиевича Великолепного и Солнцеподобного.

Про-российских политиков на этих выборах нет. Это понимают участники, об этом уже догадываются и избиратели. Следовательно, "российской угрозы" тоже нет. Бюджетов на протесты тоже нет. Пройдитесь по главным улицам молдавских городов - даже на агитационные листовки и расклейку у участников выборов бюджетов нет. Так за какие деньги и против кого "майданить"?

@Telegram MiT


 
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