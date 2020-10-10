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Экономика
Налоговая служба будет контролировать формирование цен на социально значимые товары
10.10.2020

Государственная налоговая служба сообщила, что во время проверок, проводимых с целью соблюдения положений постановления правительства о рыночных ценах на социально значимые товары, были выявлены нарушения при заполнении счетов-фактур путем неправильного указания цены покупки/доставки и в назначении торговой надбавки, сообщает МОЛДПРЕС.

В целях предотвращения случаев нарушения положений законодательства Государственная налоговая служба предупредила, что важные социальные продукты, как импортные, так и отечественные, которые были переработаны в коммерческих учреждениях, должны продаваться с применением торговой надбавки, не превышающей 40% совокупно от цены покупки/цены доставки.

«Переработка - это дополнительная деятельность, выполняемая бизнес-единицей с целью подготовки продукции к продаже путем упаковки/переупаковки, которая не меняет исходных характеристик продукции. Оптовик не считает себя производителем, если он осуществляет технологические операции по переработке без изменения характеристик продукции», - констатирует цитируемый источник.

Налоговая служба призывает налогоплательщиков, занимающихся реализацией социально значимых товаров, действовать в соответствии с положениями законодательства.

Согласно Положению о формировании цен на социально значимые товары, в эту категорию входят определенные виды хлеба, молочные продукты, крупы, мука, масло, препараты для младенцев и для детей раннего возраста и др.

Список социально значимых товаров, утвержденных в Республике Молдова постановлением правительства, можно увидеть тут.....


 
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