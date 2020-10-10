ФОТО НОЧИ

Мэр Кишинева Ион Чебан побывал вчера поздним вечером на тестировании новой системы уличного освещения на ул. Албишоара в периметре улиц Гагарина – Измаильская.

И делится своими впечатлениями.

– Сейчас выглядит совсем по-другому! Я убедился в том, чтобы недавно отремонтированная улица была хорошо освещена. Кроме того, под мостом установлены новые столбы для освещения, – сказал Чебан.

Он отметил, что светодиодные лампы будут установлены по всей улице Албишоара, чтобы создать комфорт и хорошую видимость для водителей и пешеходов. В скором времени будет нанесена дорожная разметка.

Это просто праздник какой-то.

@Telegram KP