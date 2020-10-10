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Общество
Мэр Кишинева Ион Чебан побывал вчера поздним вечером на тестировании новой системы уличного освещения
10.10.2020

ФОТО НОЧИ

Мэр Кишинева Ион Чебан побывал вчера поздним вечером на тестировании новой системы уличного освещения на ул. Албишоара в периметре улиц Гагарина – Измаильская. 

И делится своими впечатлениями. 

– Сейчас выглядит совсем по-другому! Я убедился в том, чтобы недавно отремонтированная улица была хорошо освещена. Кроме того, под мостом установлены новые столбы для освещения, – сказал Чебан.

Он отметил, что светодиодные лампы будут установлены по всей улице Албишоара, чтобы создать комфорт и хорошую видимость для водителей и пешеходов. В скором времени будет нанесена дорожная разметка.

Это просто праздник какой-то.

@Telegram KP


 
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