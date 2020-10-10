Природный газ может подешеветь на 14%. Согласно изданию Mold-Street, Национальное агентство по регламентированию в энергетике опубликовало проект новых тарифов на природный газ, поставленный в 2020 году.

Таким образом, для бытовых потребителей, тарифы могут снизиться до 14%. Проекту НАРЭ предстоит пройти публичные консультации, а затем его рассмотрят в ходе заседания регуляторного ведомства.

В середине сентября SA „Moldovagaz” обратилась в НАРЭ с просьбой о пересмотре тарифов и регламентируемых цен на природный газ, начиная с 1 октября 2020 года. Согласно расчетам предприятия, средний тариф на поставляемый газ составит 4083 леев за одну тысячу кубометров или на 7,6% меньше в сравнении с нынешним средним тарифом для конечных потребителей.

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