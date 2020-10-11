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Бизнесмен Михаил Айзин умер от коронавируса
11.10.2020

Бизнесмен Михаил Айзин умер в ночь на воскресенье от последствий коронавируса. Ранее сообщалось, что у Михаила Айзина был подтвержден коронавирус нового типа.

Свои соболезнования выразили сотрудники компании «Fidesco». 

– Многочисленный коллектив сотрудников компании «Fidesco» скорбит по поводу смерти владельца компании Айзина Михаила Гдалевича и выражает глубокое соболезнование родным и близким умершего. Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в эту трудную минуту и помогут пережить боль утраты, - написали сотрудники компании. 

Президент РМ Игорь Додон недавно наградил Айзина Орденом трудовой славы («Gloria Muncii»).

Автор: Михаил Генчу


 
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