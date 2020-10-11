Акциз на сигареты в 2021 году будет увеличен

За последующие три года доля акциза вырастет на 15%, заявил в эфире для Sputnik госсекретарь министерства финансов Дорел Норок.

– Эти акцизы были определены на основе трех аргументов: во-первых, для сокращения потребления вредных продуктов среди населения и возможные проблемы, связанные с контрабандой. Во-вторых, обязательства, которые у нас есть в Соглашении об ассоциации с Европейским союзом. И, в-третьих, для дополнительных поступлений в госбюджет, - заявил Норок.

Он напомнил, что Министерство финансов инициировало разработку бюджетно-налоговой политики на 2021 год.

Подготовил Михаил Генчу