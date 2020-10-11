11 Октября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Акциз на сигареты в 2021 году будет увеличен
11.10.2020

За последующие три года доля акциза вырастет на 15%, заявил в эфире для Sputnik госсекретарь министерства финансов Дорел Норок.

– Эти акцизы были определены на основе трех аргументов: во-первых, для сокращения потребления вредных продуктов среди населения и возможные проблемы, связанные с контрабандой. Во-вторых, обязательства, которые у нас есть в Соглашении об ассоциации с Европейским союзом. И, в-третьих, для дополнительных поступлений в госбюджет, - заявил Норок.

Он напомнил, что Министерство финансов инициировало разработку бюджетно-налоговой политики на 2021 год.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
40
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.