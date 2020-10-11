Общество В села, пострадавшие от ливней, везут стройматериалы Два грузовика, полные древесины и 900 листов шифера прибыло в сёла Высока, Рудь и Толоканешть Сорокского района. Это – помощь получили 35 пострадавших домохозяйств. А для 12 домов в селе Кажба Глодянского района власти предоставили 137 листов шифера, которые пойдут на ремонт крыш, сорванных сильными порывами ветра. Девять кубометров древесины привезли жителям Криулянского района, сообщает пресс-служба Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций. Автор: Михаил Генчу

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