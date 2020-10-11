Определен победитель тендера на закупку 100 автобусов для Кишинева

Победителем тендера на приобретение 100 автобусов для муниципия Кишинев была признана компания-производитель ISUZU Anadolu Otomotiv Sanazii ve Ticaret.

Об этом сообщил на своей странице генпримар Ион Чебан.

Он рассказал, что данная компания предложила цену в 156 400 долларов за транспортную единицу, что эквивалентно 132 300 евро. Также генпримар внес некоторые уточнения.

"Основной критерий, принятый во внимание рабочей группой при выборе победителя, - это цена и качество, предложенные производителем, как указано в технических условиях.

Уточняю: ⁃ Компания-победитель предложила пятилетнюю гарантию на автобусы. В течение этого периода производитель также берет на себя ответственность за обеспечение бесплатного обслуживания автобусов в соответствии со всеми правилами: замена смазочных материалов, фильтров, ремней, обслуживание кондиционеров, других необходимых деталей и расходных материалов.

Все члены рабочей группы единогласно проголосовали за предложение компании ISUZU. В тендере участвовали такие производители, как: MAZ, BMC, ISUZU, OTOKAR. Фото с официального сайта компании. Мы закупим аналогичные, но голубого цвета", - написал Чебан.