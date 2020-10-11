Три миллиона масок будут закуплены из денег, выделенных правительством на президентские выборы

Три миллиона масок будут закуплены из денег, выделенных правительством на президентские выборы в этом году.

Об этом заявил премьер-министр Ион Кику во время рабочей встречи с главой офиса Всемирной организации здравоохранения в Республике Молдова Игорем Поканевичем.

Официальные лица обсудили принятие необходимых мер в день выборов в ноябре.

Кику объявил, что власти предпримут все меры, чтобы граждане могли воспользоваться своим правом голоса в максимальной безопасности.

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