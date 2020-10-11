От социалистов доносятся планируемые перестановки в правительстве Молдовы после президентских выборов

Из рядов Партии социалистов до нас доносится, что анонсированные Игорем Додоном перестановки в правительстве Молдове после президентских выборов коснутся министров обороны, иностранных дел и евроинтеграции, юстиции и сельского хозяйства. Ну и разделение сами знаете каких министерств.

Аргументы по каждой кандидатуре разные, но почему-то в ПСРМ перестановок ждут между первым и вторым туром выборов, что, если всё именно так, очень жирная перестраховка Игоря Николаевича на случай поражения.

В любом случае, из повестки на второй план ушла идея проводить досрочные парламентские выборы сразу после президентской кампании (так что идея "первым же указом распущу парламент" оказалась в очередной раз преувеличением, переходящим в фарс), на волне неостывших еще эмоций, причем временной гэп между электоральными циклами может составить почти год и парламент будут избирать досрочно аж осенью 2021-го.

Тоже есть разные аргументы почему всё так, но они уже следствие ощущения, что если Додон и победит, то его отрыв от Санду будет едва-едва.

Впрочем, чем больше проевропейцы толкают идею евроориентированных концлагерей для инакомыслящих - тем увеличивают отрыв в пользу действующего президента.

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