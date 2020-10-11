ТОП-10 событий, которые привлекли внимание в первые 10 дней избирательной кампании

На десятый день избирательной кампании ТРИБУНА разработала условный рейтинг событий, которые привлекли внимание за этот период.

1). Решение ВСП по избирательным участкам Приднестровья

Платформа Достоинство и Правда (DA) объявила, что Высшая Судебная Палата (ВСП) отменила решение Апелляционного Суда, признав неприемлемым заявление, поданное кандидатом в Президенты от Платформы DA, Андреем Нэстасе против Центральной Избирательной Комиссии о сокращении количества избирательных участков в Приднестровье.

2). Апелляция Андриана Канду – отклонена ВСП

Высшая Судебная Палата признала неприемлемой жалобу, поданную «Pro Moldova» в связи с отказом от регистрации Андриана Канду в предвыборной гонке на президентских выборах.

3). Регистрация Дорина Киртоакэ и Октавиана Цыку

После того, как ЦИК проинформировала Дорина Киртоакэ и Октавиана Цыку о том, что ряд подписей в их поддержку будут признаны недействительными, предполагая, что они не будут соответствовать юридическим условиям для участия в гонке, была проведена дополнительная проверка и их регистрация в качестве кандидатов. Эти решения стали неожиданностью даже для самих политиков, что было ясно из их заявлений.

4). Позиция ПСРМ на выборах Президента

Официально Партия Социалистов Республики Молдова (ПСРМ) не выдвигала кандидата в президенты, но 6 октября заявила о своей поддержке независимого кандидата в президенты Республики Молдова Игоря Додона. Хотя решение было предсказуемым, оно все же вызвало значительный интерес.

5). Вступление Андрея Нэстасе в избирательную кампанию

Кандидат от партии Платформа Достоинство и Правда (DA) на президентских выборах 1 ноября 2020 года, Андрей Нэстасе вступил в избирательную кампанию оригинальным образом – перед деревянной церковью при въезде в Кишинев.

6). Игорь Додон – на акции по уборке

Кандидат в президенты Игорь Додон на следующий день после официального старта предвыборной гонки вместе со своей семьей присоединился к кампании по наведению порядка в Кишиневе. Акция состоялась впервые, но была широко освещена СМИ.

7). Проект «Pro Moldova» о голосовании в диаспоре.

Лидер «Pro Moldova» Андриан Канду представил законопроект партии, предусматривающий двухдневное голосование в диаспоре.

8). «Календарь Несправедливости»

Экс-министр Юстиции, вице-председатель Партии Действие и Солидарность (PAS) Олеся Стамате, в рамках пресс-конференции представила «Календарь Несправедливости» в Республике Молдова.

9). Проект партии ШОР

Виолета Иванов, вице-председатель парламентской фракции партии ШОР, представила законодательную инициативу на брифинге в Парламенте, согласно которой сельчане, выращивающие домашних животных, могут получить государственные субсидии и будут освобождены от уплаты налогов за животных, содержащихся на домашней ферме.

10). Лозунги Дорина Киртоакэ

На пресс-конференции кандидат от МПУ на президентских выборах, Дорин Киртоакэ представил 5 лозунгов, с которыми намеревается участвовать в выборах. Впервые в истории политики Республики Молдова, политик прибегнул к такому способу.