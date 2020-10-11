Сергей Легейда. На Галапагоссах мы даже встретили «Одинокого Джорджа»

Сергей, добрый день. Первый вопрос у меня к вам, как к профессиональному инструктору дайвинга. Вопрос эгоистичный, хотя, наверное, это проблема приличной части человечества. Во время перелетов, когда самолет начинает идти на снижение, у меня не детские боли в ушах. И, чтобы отойти от них, иногда уходит пару часов после посадки. Как дайверы борются с этой проблемой? Как я понимаю, она случается и при погружениях?

А это не будет скучно для читателей?

Так ведь проблема общечеловеческого масштаба. Да и кого-то она, может быть, заставляет воздержаться от занятий дайвингом.

Тогда давайте я вам расскажу правильную технику, как с этим бороться и, надеюсь, решу вашу проблему навсегда. У человека в голове есть воздушная полость, синус. Она объединяет нос, уши и есть еще воздух в гайморовых пазухах и лобных фронтальных долях. В обычных условиях давление воздуха во внешней среде и внутри вас одинаковое. Но при погружении на глубину, или при снижении самолета возникает разница давлений. Ваши барабанные перепонки вдавливаются, и это создает болевой эффект.

Но решение есть. «Продуться» по особой технике и выровнять давление. Для этого вам нужно закрыть рукой нос и сделать выдох через закрытый нос. Как бы пытаясь выдохнуть через уши. При этом можно делать глотательные движения и даже немного поводить нижней челюстью. С закрытым носом, попытайтесь сказать затяжной звук «К». Попробуйте. Результат вас обрадует. Кстати сосательные конфеты “взлетные” дают по той же причине. Только рассасывать их нужно при снижении, а не при взлете. Если уши болят у ребенка, попросите его “выдуть нос” и при этом, оставляйте его закрытым. В таких ситуациях я не раз оказывался супергероем и хранителем самолетной тишины. Те же самые процессы работают и под водой. Только там нужно “продуваться” через каждый метр.

Осталось, чтобы пандемия обрадовала, и вернулась нормальная возможность путешествовать и летать. Как, кстати, вы? Удалось после карантина хоть раз нырнуть в открытой воде?

Если не считать Днестр, где совсем недавно были погружения для выдачи сертификатов новым дайверам, то пока нет. Но у нас намечена поездка на конец октября в Египет. Надеюсь, что ничего не изменится в ситуации, и мы полетим. Летит рекордно большая группа дайверов из Кишинева, не я один «болею» этим увлечением. Много, уже запланированных, поездок перенесли на следующий год. Например, сафари в Судане.

Сергей, дайвинг – это увлечение или спорт? Точнее, даже, экстремальный спорт?

Знаете, определения очень важны. Дайвинг, на мой взгляд, не спорт, тем более не экстремальный. При соблюдении элементарных правил он не более опасен, чем прогулка по городу и переход улиц по светофору. Условно говоря: «Не бегите на красный свет», и ничего плохого с вами не случится. Я бы сказал, что дайвинг – это увлекательное времяпровождение, возможность увидеть то, что раньше видел только Жак-Ив Кусто и необыкновенное ощущение свободы. На земле человеку не дано парить в трехмерном пространстве. Только под водой может возникнуть ощущение полета, особенно, если вас подхватывает течение, и вы совсем не двигаетесь, просто любуетесь сменяющимся подводным пейзажем. Дайвинг это не соревнование, это путешествие.

Павел ЗИНГАН