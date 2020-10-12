В селе Хаджимус не хотят открывать дополнительные участки для голосующих из Приднестровья

Формальная причина - Covid-19. В совете села Хаджимус Каушанского района приняли решение не открывать дополнительные участки для голосования на выборах президента Молдовы. Ранее ЦИК постановил, что в Хаджимусе должны быть открыты три участка, при этом два - для жителей Левобережья. Однако местные жители протестуют - по их мнению, наплыв людей в их село приведет к росту количества случаев Covid-19.

- Они тоже граждане Республики Молдова и у них есть право голоса, но в своем населенном пункте, без того, чтобы их привозили в наше село, - пояснил один из местных жителей, слова которого приводит телеканал TV8.

Но позиция ЦИК при этом остается неизменной - избирательные участки должны быть открыты везде, где было решено. Сейчас в ЦИК ждут решения ВСП по поводу открытия дополнительных участков для жителей Приднестровья, после чего и будет принято окончательное решение.

Напомним, что для жителей левого берега Молдовы будут открыты 42 избирательных участка в 22 населенных пунктах на правом берегу, на всем протяжении ПМР - от Флорештского района (там будут участки для жителей Каменки) до самых южных районов, как в Хаджимусе и Варнице.

Автор: Михаил Генчу