Следующая неделя начнется с теплой погоды, но к среде похолодает

На носу - вторая половина осени. Первая половина октября радует прекрасной погодой, но вряд ли во второй половине месяца будет столь же тепло. Уже к среде ожидается похолодание, днем температуры не превысят 17 градусов, ночами могут упасть до плюс 8. Но начнется неделя с достаточно теплой погоды - завтра в Кишиневе будет +23, во вторник +22, и во второй половине дня начнутся дожди.

Также не стоит строить особых планов на конец следующей недели - как сообщает gismeteo.md, суббота будет дождливой, температура днем упадет до +12, аналогичная погода сохранится и в воскресенье, разве что прекратится дождь.

Автор: Михаил Генчу