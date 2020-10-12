Пандемия COVID-19 закончится к лету 2022 года. Но к прежней жизни мы уже не вернемся

О том, каковы шансы человечества победить коронавирус, в эфире “Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM) рассказал эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов.

- Михаил Олегович, на нас накатывает вторая волна коронавируса, можете спрогнозировать, какой она будет?

- Нынешний подъем имеет абсолютно сезонный характер. Мы находимся в самом начале этого подъема. Пик у нас будет в ноябре-декабре, потому что мы находимся в Северном полушарии. Хочу отметить очень важный момент: во время знаменитой пандемии “испанки”, которая началась в 1918 году, самый большой и тяжелый подъем был в следующем - в 1919-м. Поэтому сейчас мы также ожидаем более высокий подъем по сравнению с февралем-мартом-апрелем. Он будет длиться где-то с ноября по февраль. Принципиальным моментом является доза заражения.

Если вы таким вирусом заражаетесь малой дозой, у вас будет вообще бессимптомное заболевание. А если вы заражаетесь большой дозой вируса, велик риск, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Как это контролировать? Только маска, социальная дистанция и ни в коем случае не контактировать с теми, у кого есть респираторные симптомы.

В чем сила, брат? В маске!

- В чем сила медицинской маски?

- В обычных условиях мы получаем те или иные бактерии, вирусы или их антигены, потому что они находятся, допустим, на продуктах питания. Это нормально и совершенно адекватно, так и должно быть. Смысл маски совершенно в другом. Вы сможете снизить дозу вируса, которую получите. Это хорошо для вас. Но есть не менее важный момент: с маской вы снижаете дозу, которую вы из себя, извините, вычихиваете. Вот в чем дело! Если больной и здоровый человек проконтактируют, но будут при этом в масках, то здоровый если заболеет, перенесет “корону” в легкой форме. Если же маска только на здоровом человеке, то есть шанс получить серьезную форму. Таким образом, мы масками регулируем дозу. Ситуация пандемии, когда болеют миллионы людей - она совершенно особая. Поэтому ношение масок – это социальная необходимость. И мы должны это делать, во всяком случае, весь 2021-й год точно, а в 22-м посмотрим, если будет вакцина, то можно будет и снять маски.

- Можно ли заразиться от бессимптомных больных?

- К сожалению, да. Конечно, те, кто кашляет и чихает, имеют сильный респираторный синдром, у них выделяется большое количество вируса поэтому они наиболее опасны. Но и люди, которые не имеют симптомов, могут быть заразными. Это уже доказано на сегодняшний день.

Сейчас никто не знает, какая вакцина будет эффективной

- Сейчас в мире разрабатывается множество вакцин от коронавируса, как понять, что та или иная вакцина работает?

- Эффективность вакцин оценивается по противодействию заражению среди привитых. Все эти разговоры - есть антитела, нет антител - это всё от лукавого. Конечно, среди тех, у кого есть антитела, наверное, выше шанс, что она будет защищать. Но пока не пройдена, так называемая, третья фаза, пока 10 тысяч человек не получили вакцину против COVID, а 10 тысяч какую-то другую, (допустим, против гриппа ) и мы не посмотрели, сколько заболело в первой группе и сколько заболело во второй, у нас нет данных о том, работает эта вакцина или нет. И это самый главный момент.

В мире сейчас уже 167 вакцин, только у китайцев их 50. Но никто не знает, какая из них работает. К сожалению, та же ситуация со «Спутник V». Пока нет ни одной вакцины, которая бы показала, что она защищает. Какой вакциной буду прививаться лично я? Я был 4 года заместителем генерального директора Международного института вакцин при ООН, и полагаю, что умею определить, какая на самом деле вакцина работает. Вот той, которая покажет эффективность, я буду прививаться обязательно. Этой вакциной вполне может оказаться и «Спутник V», но пока таких данных нет.

- Надо ли всех снова загонять на карантин?

- Знаете, это разговор бессмысленный. Как только эпидемия подойдет к пику, как только перестанет хватать мест для госпитализации тяжелобольных, все сами попрячутся. Если настанет серьезная ситуация (а она уже началась!) невротизация общества будет настолько велика, что оно само потребует всех посадить под замок. Сейчас мы еще живем инерцией летнего периода, когда заболеваемость хоть и была, но высокой смертности не наблюдалось. Между тем в Перу, в Бразилии трупы лежали на улицах, их некуда было убирать. А в Испании целый ледовый дворец приспособили под хранение погибших. Дай Бог, чтобы у нас не были ничего подобного.

Переболеют все!

- Вакцина кардинально изменит ситуацию?

- Она, конечно, принципиально важна, но это все же социальный механизм. Давайте посчитаем, сколько времени пройдет прежде чем ее получат в достаточных количествах, чтобы привить всех людей 45 лет и старше, которые в группе риска? Таким образом, мы с вами плавно подходим к тому, что версия, что мы все переболеем - совершенно правильная. Больше 70% населения должны иметь иммунитет к этой инфекции, чтобы она стала для нас такой же, как грипп.

- Когда мы вернемся к обычной жизни?

- Вероятно, в конце этого и начале следующего годов годах мы перенесем высокую вспышку. Соответственно, в 21-22-й годах – вспышку относительно небольшую. Значит, летом 2022-го ситуация стабилизируется… Но мы уже никогда не будем жить так, как прежде. Эта эпидемия всё изменила. Она изменила характер работы, характер взаимоотношений людей. Ничего не проходит бесследно. Есть хорошая работа американских ученых, которые изучали влияние эпидемии на психику людей. Все знают, что на физическое здоровье пандемия оказала огромное влияние, но оказалось, что воздействие на социальную психологию, на психологию масс - тоже огромное! Этот эффект очевиден, но его надо изучать и осмыслять.

Мария БАЧЕНИНА