|
|
...
|
Общество
Уже в Кишиневе. Новые, двухзвенные троллейбусы. Настоящие, белорусские. Общественный транспорт в Кишиневе постепенно обновляется.
Об этом рассказал генеральный мэр столицы Ион Чебан в ходе телепередачи “Miezul Zilei” на Moldova 1.
– Мы бы хотели, чтоб их было 5, но пока как минимум 3 двухзвенных троллейбуса вместимостью 100 человек будут курсировать в Кишиневе. Двухзвенных троллейбусов в столице не было с 90-х годов, а двухзвенного транспорта – с 2004 года. В период пандемии очень важно сократить скопление людей, – отметил Ион Чебан.
@Telegram KP
Рекомендуем
Обсуждение новости
|