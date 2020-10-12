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Общество
Уже в Кишиневе. Новые, двухзвенные троллейбусы. Настоящие, белорусские.
12.10.2020

Уже в Кишиневе. Новые, двухзвенные троллейбусы. Настоящие, белорусские. Общественный транспорт в Кишиневе постепенно обновляется. 
К Храму города в столице появятся 3 двухзвенных троллейбуса, а до конца года еще 30 троллейбусов будут собраны в Кишиневе. 

Об этом рассказал генеральный мэр столицы Ион Чебан в ходе телепередачи “Miezul Zilei” на Moldova 1.

– Мы бы хотели, чтоб их было 5, но пока как минимум 3 двухзвенных троллейбуса вместимостью 100 человек будут курсировать в Кишиневе. Двухзвенных троллейбусов в столице не было с 90-х годов, а двухзвенного транспорта – с 2004 года. В период пандемии очень важно сократить скопление людей, – отметил Ион Чебан.

@Telegram KP


 
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