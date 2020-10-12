Тираспольский фантом? или аэродром в Тирасполе

Тираспольский фантом. Российский военный эксперт, редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков не исключил того, что некоторые силы в Молдове готовят для Приднестровья «карабахский» сценарий. Поэтому, по его мнению, необходимо срочно в Тирасполе восстанавливать военный аэродром.

Мы всегда удивляемся, ну вот от куда в России в одной из самых сильных армий мира, берутся вот такие «военные эксперты»? «Следующая будет Молдова со своими выборами и наше Приднестровье. Думаю, что нужно срочно в Тирасполе восстанавливать аэродром. Потому, что если события пойдут по худшему сценарию, как мы туда попадем? Как мы сможем, к примеру, туда закинуть средства ПВО, чтобы в ПМР не получилось то, что сейчас происходит в Карабахе», - сказал Леонков, добавив, что у некоторых прорумынских сил в РМ достаточно боевой настрой, и они хотят реванша

Это ж полнейший бред, нет, и мы не раз высказывали свое мнение о желании реанимировать Тираспольский аэродром. Но, нужно трезво смотреть на вещи.

В Тирасполе есть только взлетно-посадочная полоса, и та ремонтировалась уже более 20 лет назад, для её восстановления нужно ни один миллион долларов. Нет ни станций приведения, ни ближних, ни дальних, нет диспетчерско-локационного пункта. Да ничего нет! Тираспольский аэродром - это давно уже фантом. К тому же сам аэродром уже давно исключен из реестра ИКАО т.е. - его нет в природе! Его восстановление до уровня высшей категории ещё в 2001 году оценивалось ориентировочно в 274 млн долл, и оттуда надо было убрать приднестровские военные формирования.

Вот интересно, эти военные эксперты, хоть в армии служили?

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