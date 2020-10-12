Молдова может начать производить препарат для лечения больных COVID-19

Республика Молдова вскоре сможет производить Ремдесивир, первый препарат, разрешенный в США и Европейском Союзе для лечения пациентов с COVID-19.

Агентство по лекарственным средствам объявило, что оно начало обсуждения с местными производителями и с властями других государств, чтобы найти решение, которое позволит нашей стране производить этот препарат, что позволит в короткие сроки и по доступной цене удовлетворить потребности пациентов, передает noi.md.

Органы здравоохранения сообщают, что в ближайшие дни в страну прибудут еще пять тысяч доз этого препарата и что их ввоз уже разрешен. Стоимость партии составляет почти 450 тысяч долларов, передает Mesager.

Учитывая, что все больше пациентов нуждаются в интубации в отделениях интенсивной терапии, а число смертей растет, Молдова хочет создать эффективный препарат, востребованный многими странами мира. Ремдесивир производится американской компанией, и власти Кишинева ведут переговоры о получении лицензии, чтобы этот препарат также мог производиться в Республике Молдова.

«Это означает, что Республика Молдова сможет поставлять Ремдесивир через местных производителей в соответствии с формулой, установленной основным производителем. Это, в первую очередь, обеспечение потребностей в очень короткие сроки, так как лекарство очень востребовано. Второй аспект – это доступность, цена, будет ниже, так как она не будет включать транспортные и логистические расходы», – заявил директор агентства по лекарствам и медицинским изделиям Еремей Присяжнюк.

Многие из лекарств, используемых сегодня для лечения пациентов с коронавирусом в больницах страны, производятся местной компанией, которая присутствует на молдавском рынке почти 15 лет. Производятся десятки тысяч доз фамотидина, дексаметазона, парацетамола – всего 12 лекарственных препаратов, которые сегодня широко используются в лечении пациентов с инфекцией COVID-19 в Молдове.

Для производства лекарственных препаратов на фабрике ежедневно работают 240 сотрудников. Всего в портфеле этой фабрики на сегодняшний день 245 наименований и вариантов дозирования препаратов различных групп. Завод имеет три производственных микро-завода, и администрация компании, имеющая международную аккредитацию с сертификацией GMP, уверяет, что сразу после получения лицензионного права, не более чем через три месяца, можно будет начать производство нового препарата.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщает, что еще 5000 флаконов Ремдесивира прибудут в страну в ближайшее время, после подписания разрешения на импорт. В начале прошлой недели в Молдову было доставлено 1000 доз из двух тысяч, ранее разрешенных АЛМИ. Препарат будет распределен по больницам с профилем COVID-19 после проработки процедур государственных закупок. Импортная цена флакона составляет 1500-1600 лей.