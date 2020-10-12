Верный способ нажить врагов: Майя Санду идет к креслу президента Молдовы по трупам

О Нэстасе она вытерла ноги, о продвигавшем ее Филате забыла, самую крупную фракцию в парламенте - социалистов - только унижает.

«Все равно в будущем парламенте надо будет делать коалицию любому президенту, иначе он столкнется с правящей коалицией». В этом уверен Валерий Демидецкий, руководитель представительства ТАСС в Молдове, о чем он и заявил в одной из телепрограмм. Сообщает eNews.

«К сожалению, г-жа Санду нажила себе очень много врагов на правом фланге. Когда-то Андрей Нэстасе уступил ей дорогу на выборах, и он не был в восторге, и теперь ожидать от него поддержки не стоит. Г-н Филат недавно в одной передаче сказал, что он ее продвигал, и не просит благодарности, но все же... Для нее даже г-н Додон больший союзник, потому что они играют на разных полях и потом могут договориться о коалиции».

Демидецкий напомнил, что пост президента не имеет много полномочий для управления страной и реализации своей программы. Все равно в будущем парламенте надо будет создавать коалицию любому президенту.

«Г-жа Санду в свое время заявила коллегам, вы что тут делаете? Уходите. А более опытный политик просто бы улыбнулся, и сделал так, чтобы они сами ушли. Есть силы в правой части, но которые не хотят с ней иметь дело Санду. И есть социалисты. Я повторяю, что ей будет гораздо легче сделать коалицию именно с ними. Говорят, что нет страшнее врагов, чем те, кто топчется на одной идее», заявил журналист.