Больница, которой нет - в Страшенском районе более 10 лет не могут открыть отреставрированный корпус

В 40 км от Кишинева есть более 200 свободных больничных коек, коих из-за ковида не хватает. Но сейчас никто даже не думает использовать эти места, чтобы лечить больше пациентов стационарно

Это (на видео внизу) – блок № 2 туберкулезной больницы села Ворничены. Реконструкция объекта началась в 2008 году, заказ на нее выполняла компания, имеющая отношение к представителям власти, отмечается в репортаже медиапроекта CuSens, сообщает портал agora.md.

В ноябре 2014 года тогдашний министр здравоохранения Андрей Усатый участвовал в официальном открытии этого блока, с тех пор ни один пациент не переступил его порог.–

- Ремонт не производился с 2014 года, с того времени здесь ничего не изменилось. Это палата. Мы вынули матрасы, чтобы их не выжигало солнце. В палате ванная, туалет. Все, как положено, - рассказала замдиректора туберкулезной больницы села Ворничены Страшенского района Алена Туровская.

В этом блоке есть более 100 таких палат, оснащенных системами вентиляции, блокирующими распространение инфекции - большая редкость для молдавских больниц. В блоке одновременно могут лечить около 240 пациентов с респираторными заболеваниями.

Подготовил Михаил Генчу