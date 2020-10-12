Страхуй и не психуй, иначе пеня - что нужно знать тем, кто работает на себя или не работает

Пару слов о размере, порядке и условиях уплаты взносов по обязательному медстрахованию. Как сообщает Национальная касса медицинского страхования, безработные граждане страны, собственники сельскохозяйственных земель, учредители индивидуальных предприятий (в том числе крестьянских хозяйств), патентообладатели, арендаторы, арендодатели, обязаны индивидуально уплатить взнос обязательного медицинского страхования в виде фиксированной суммы, в размере, порядке и сроки, установленные законодательством, то есть в первые три месяца хозяйственного года.

Неработающие и незастрахованные лица за счет средств государственного бюджета получают до 31 марта скидки в размере 50%, 60% и 75% от стоимости фиксированной суммы страхового взноса.

После 31 марта лица, не застраховавшие себя индивидуально в установленный законодательством срок, уплачивают страховой взнос в фиксированном размере в полном объеме (в 2020 году – 4056 леев), а также штраф в размере 0,1% от суммы страхового взноса за каждый день просрочки (статья 30 Закона № 1593/2002).

Подготовил Михаил Генчу