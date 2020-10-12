Евро в Молдове рванул за 20 леев: Что происходит? Скупать или сдавать?

Экономист Михаил Пойсик считает, что ничего критичного - такова политика Национального банка Молдовы.

Сегодня, 12 октября, евро стал "весить" дороже на 10 банов и перешагнул историческую отметку в 20 леев. Он стал стоить 20 леев 2 бана за единицу. Почему так произошло, ведь мы гордились тем, что даже в пандемию лей стал укрепляться? Об этом мы спросили экономического эксперта Михаила Пойсика.

- Все кричали, что лей чрезмерно укрепляется и это очень плохо для экспортеров. И Национальный банк предпринял меры, чтобы ослабить лей. Рынок валюты зависит от спроса и предложения. Главный рычаг скупка или продажа валюты Нацбанком. Есть и другие механизмы, как-то учетная ставка и другие, но главный - скупка и продажа валюты.

Получается, сейчас стали больше скупать валюты?

- Да, раньше недостаточно скупали и лей укреплялся.

- А как будет дальше? Будет ли расти евро или, наоборот, падать?

- Мы должны исходить из того, что лей у нас недооценен. Как это определяется? Если возьмем, например, цены на товары, которые покупаются в Америке, в Германии, в Англии, то к этим иностранным валютам товары стоят значительно дешевле! За счет чего? За счет того, что лей недооценен. В принципе, для бедной экономики это нормально. А цена на товары, как и на валюту, определяется спросом и предложением. Зарплата маленькая и вы не в состоянии покупать товары на большую сумму. И это ведет к недооценке лея.

Леонид РЯБКОВ