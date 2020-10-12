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Соратница Нэстасе рассазала, в чем Санду перещеголяла Плахотнюка
12.10.2020

Депутат парламента от «Платформы DA» Инга Григориу жестко критикует бывших союзников. Григориу заявила, что партия Майи Санду требует у граждан деньги с целью заполонить страну «пропагандистскими газетами».

В соцсетях Григориу написала, что получила по электронной почте письмо, где нее «просят сделать пожертвование на издание трех миллионов пропагандистских газет» для продвижения Майи Санду.

Депутат написала, что в 2018 году Влад Плахотнюк наводнил страну миллионом экземпляров газеты, которая содержала манипуляционные соцопросы, а теперь партия «Действие и солидарность» распространяет три миллиона подобных газет.

– Чтобы обеспечить медиапродвижение, Плахотнюку понадобился один миллион экземпляров. Эти решили поднять планку – им необходимо три миллиона! Это преступление, уважаемые граждане, – написала Григориу.

Подготовил Михаил Генчу


 
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