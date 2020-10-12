История, которую у нас отбирают - почему курган в Кишиневе необходимо оставить в покое

В любой момент Кишинёв может лишиться ещё одной своей достопримечательности.

На сей раз объект – гораздо древнее, чем сам город. Речь идет о рукотворном кургане (месте захоронения) близ здания цирка. Частный собственник уже срыл его часть, и, несмотря на запрет властей, работы продолжаются.

«Блокнот Молдова» поговорил с исследователем Игорем Бондарем, который рассказал о ценности кургана.

– Курган имеет большое научное и туристическое значение для Кишинёва. Ведь, согласитесь, любая европейская столица, просто мечтала бы иметь в своей черте подобную достопримечательность, считая своим долгом облагородить, популяризовать и монетизировать её, сделав яркой жемчужиной, а, может быть, и одной из визитных карточек, этакой фишкой города. Однако, к большому сожалению, приходится констатировать полную безвестность и забвение в отношении этого кургана, вероятнее всего, античного.

Скифы, северные фракийцы гето-даки, сарматы, а, может быть, в нём запечатлены несколько культур и эпох? Этого мы не знаем, так как никаких исследований до сей поры не проводилось, а, между тем, памятник национального значения формально находится под защитой государства. В реестр он попал ещё в советское время, что уберегло его от сноса, в частности, когда стал вопрос о строительстве здания для диорамы ясско-кишинёвской операции, - рассказал Бондарь.

Он уточнил, что памятник не известен большинству кишинёвцев, хотя находится рядом с остатками бастионной крепости, и другими древностями исторического и геологического характера.

– К самому кургану не подступиться, со всех сторон он окружён частными территориями, общественный доступ к нему перекрыт, что само по себе уже является нарушением законодательства РМ. Вокруг кургана неоднократно возникали конфликты между локальным застройщиком и Национальным археологическим агентством, последний из которых закончился постановлением прекратить все работы в обязательном порядке. Однако работы по губительному воздействию на древность прекращены не были, - сообщил археолог.

Он добавил, что во время совместного проведения экскурсии «Кишинёв античный» исследовательским проектом по популяризации туризма и науки Мой Тур MD и известным туристическим агентством Кишинёва было замечено сильное разрушение одного из склонов кургана с выходящим наружу культурным слоем, в котором отчётливо прослеживались фрагмент черепа, кости и керамика.

– Скорее всего, было затронуто более позднее захоронение, а не центральное погребение кургана, тем не менее, объекту историко-культурного наследия национального значения был причинён существенный урон. Такова ситуация на день текущий. Повторюсь, мы рискуем окончательно утратить памятник национального масштаба, расположенный практически в сердце Кишинёва. Очень похожая ситуация имела место в Казахстане, в городе Алматы. В 2010 году курган находившейся в центре жилой застройки был взят на учёт, но уже в 2015 году в результате незаконных строительных работ был признан аварийным.

Археологам пришлось провести спасательные раскопки, в результате которых курган был вскопан. По правде говоря, археологи стараются не трогать курганы, оставляя их в том виде, в котором они дошли до наших дней. Дело в том, что археологическое изучение кургана имеет разрушительный для него характер, однако, если курган признаётся аварийным, его необходимо раскопать с целью спасения исторического контекста и материальной культуры, с последующим изучением, - объяснил Бондарь.

По его словам, подобные курганы больших размеров, как в Кишиневе, называются «царскими» и для древних общин могли играть роль своеобразных храмов - служить местом собраний с целью поиска решений важных вопросов, поминовения предков, поклонения высшим силам в рамках культово-религиозных церемониальных процессий и связанных с ними празднеств.

– Разумеется, кишинёвский курган должен быть в ближайшее время археологически изучен. Вынужденные спасательные раскопки, с одной стороны, прольют свет над многовековой историей достопримечательности, но, с другой стороны, приведут к его фактическому, но не юридическому исчезновению. Формально место археологических раскопок останется под защитой государства. Очень хорошо было бы в таком случае создать там музей истории не только кургана, но и соседних достопримечательностей.

Охранный статус памятника должен неукоснительно соблюдаться, законодательство должно работать, а граждане проявлять интерес к уникальным местам города и страны. Пока большинство сограждан не будут проявлять интерес к подобным изюминкам их края, ситуация не изменится. Именно запрос большинства может спасти и сохранить курган, и подобные ему уникальные достопримечательности, - пояснил для «Блокнот Молдова» исследователь Игорь Бондарь.

Подготовил Михаил Генчу