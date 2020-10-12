Политолог: «В отсутствие Додона семеро его противников будут вынуждены критиковать друг друга.

Политолог Дионис Ченушэ утверждает, что выборы организованы для проведения дебатов между кандидатами, которые должны противопоставить идеи и предвыборные программы друг друга. Именно в результате этих противостояний граждане выберут победителя, сообщает ТРИБУНА.

В контексте предвыборных дебатов и того факта, что Игорь Додон заявил, что не будет участвовать в них в первом туре, политолог указал на некоторые аспекты.

«1. В настоящее время неучастие в дебатах законом не запрещено. Никто не может быть принужден к дебатам, а пандемия создает дополнительные ограничения.

Игорь Додон использует эти условия, чтобы избежать прямых и многочисленных ударов. Тактика полу(само)изоляции не повлияет на его популярность, но может повлиять на популярность его главного соперника Майи Санду. Будучи главным политическим лидером, имеющим шансы на выход во второй тур, она может заменить Додона в привлечении критики со стороны других 6 конкурентов. В отсутствие Додона 7 его оппонентов будут вынуждены критиковать друг друга. Исключением было бы, если семерка достигнет взаимного соглашения о деятельности против Додона и создании санитарного кордона вокруг Майи Санду, чтобы увеличить ее возможности во втором туре», – подчеркнул Ченушэ.

Кристина Гурез