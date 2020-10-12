Политолог: «В отсутствие Додона семеро его противников будут вынуждены критиковать друг друга.

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Политика
Политолог Дионис Ченушэ утверждает, что выборы организованы для проведения дебатов между кандидатами, которые должны противопоставить идеи и предвыборные программы друг друга. Именно в результате этих противостояний граждане выберут победителя, сообщает ТРИБУНА.
В контексте предвыборных дебатов и того факта, что Игорь Додон заявил, что не будет участвовать в них в первом туре, политолог указал на некоторые аспекты.
«1. В настоящее время неучастие в дебатах законом не запрещено. Никто не может быть принужден к дебатам, а пандемия создает дополнительные ограничения.
Кристина Гурез
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